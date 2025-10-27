В Польше заявили, что Зеленский сам должен ехать на встречу с Навроцким

Глава польского бюро по международной политике в администрации польского президента Марчин Пшидач заявил, что Кароль Навроцкий не поедет на Украину для встречи

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Владимиру Зеленскому необходимо приехать в Польшу, если тот желает встретиться с польским лидером Каролем Навроцким. Об этом заявил глава бюро по международной политике в администрации польского президента Марчин Пшидач в эфире телеканала TVN24.

"Если господин Зеленский хочет встретиться с Каролем Навроцким, то препятствий никаких нет для того, чтобы он сел в поезд и приехал в Варшаву", - сказал Пшидач.

Ранее Навроцкий и представители его администрации не давали прямого ответа на вопрос, собирается ли польский лидер посетить Киев. Навроцкий, вступивший в должность президента Польши 6 августа, неоднократно критически высказывался в адрес Зеленского, обвиняя его в отсутствии благодарности к Варшаве.