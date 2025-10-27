Трамп заявил, что "очень быстро" урегулирует конфликт Афганистана с Пакистаном

Американский президент при этом отметил, что слышал о начале переговоров между странами

ВАШИНГТОН, 27 октября. /ТАСС/. США намерены очень быстро урегулировать афгано-пакистанский кризис. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

"Я слышал, что Пакистан и Афганистан начали [переговоры]. Но я урегулирую этот [вопрос] очень быстро", - приводит агентство Associated Press слова Трампа, сказанные на полях саммита АСЕАН в Малайзии.

Переговоры делегаций Пакистана и Афганистана проходили в Стамбуле с 25 по 26 октября. Ожидается, что консультации продолжатся. Вечером 26 октября в пресс-службе пакистанских вооруженных сил сообщили о новых стычках на границе с Афганистаном. По данным пакистанских силовиков, ликвидированы 25 боевиков группировки "Фитна аль-Хаваридж" (ранее была известна как "Техрик-и-Талибан Пакистан" или "Движение талибов Пакистана").

18 октября представители Афганистана и Пакистана в ходе состоявшегося в Дохе раунда переговоров при посредничестве Катара и Турции договорились о немедленном прекращении огня на границе. 25 сентября в Турции стартовали дальнейшие консультации делегаций конфликтующих сторон по поводу урегулирования ситуации.