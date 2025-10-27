В КНДР выразили поддержку политике России по защите суверенитета

Глава МИД КНДР Цой Сон Хи отметила, что ее страна намерена выполнять свои обязанности согласно статьям межгосударственного договора

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. КНДР всецело поддерживает Россию в задачах защиты суверенитета и отстаивания территориальной целостности. Об этом заявила глава МИД КНДР Цой Сон Хи, открывая переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

"Неизменно поддерживать политику российского руководства, направленную на отстаивание суверенитета государства, территориальной целостности, международной справедливости, осуществление строительства сильной России, а также выполнять свои обязанности согласно статьям межгосударственного договора - такова незыблемая позиция внешней политики правительства КНДР", - сказала она.

Цой Сон Хи находится в РФ с рабочим визитом.