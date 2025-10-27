Журналист Качмаз: без России ни один кризис в мире не может быть урегулирован

Любая инициатива, реализуемая без участия Москвы, в итоге блокируется, отметил турецкий обозреватель

Редакция сайта ТАСС

СТАМБУЛ, 27 октября. /ТАСС/. Ни один кризис в мире не может быть разрешен без участия России. Такое мнение выразил турецкий обозреватель Сияменд Качмаз.

"Основная истина, которую следует усвоить Западу, заключается в том, что ни один кризис в мире не может быть полностью разрешен без переговоров с Россией. Любая инициатива, реализуемая без участия Москвы, в итоге блокируется", - написал он в комментарии на сайте телеканала CNN-türk.

Журналист также считает, что на Западе видят, что санкции, которые вводились в отношении России с 2014 года, не оказали на нее того разрушительного эффекта, которого от них ожидали, но никто не осмеливается это открыто признавать".

"Все еще возможно двигаться вперед посредством диалога, используя язык переговоров, основанный на взаимном уважении. Лидеры, которые способны это сделать - чего [президент США Дональд] Трамп добился на Аляске [во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным], пусть и на короткое время, - могут добиться результатов. Теперь Европа также должна напрямую поговорить с Россией за широким столом переговоров с вовлечением в этот процесс Трампа. <…> Если вы хотите чего-то добиться от Путина, вы можете сделать это убеждением, а не санкциями", - отметил Качмаз.