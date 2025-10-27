Минск счел недружественными действия Вильнюса по закрытию границы

Государственный таможенный комитет Белоруссии продолжает следить за ситуацией

МИНСК, 27 октября. /ТАСС/. Минск считает недружественными действия Вильнюса, который подготовил план полного закрытия границы Литвы с Белоруссией. Об этом сообщила пресс-служба белорусского Государственного таможенного комитета.

"Власти Литвы сегодня приняли решение пока не открывать движение через белорусско-литовскую границу. Кроме того, они заявили о разработанном плане действий по бессрочному закрытию автодорожной границы с Беларусью, в котором есть исключения для граждан стран Европейского союза и дипломатов", - говорится в тексте.

В ведомстве указали, что 29 октября Литва будет принимать дальнейшие решения.

"Государственный таможенный комитет продолжает следить за недружественными действиями литовцев, при каких-либо изменениях обстановки будет информировать", - отметили в пресс-службе.