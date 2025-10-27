Молдавия не будет настаивать на раздельном с Украиной вступлении в ЕС

Еврокомиссия в своих отчетах подтвердила, что и Кишинев, и Киев выполнили свои обязательства и должны двигаться дальше, отметила молдавский президент Майя Санду

КИШИНЕВ, 27 октября. /ТАСС/. Молдавия на переговорах с Брюсселем не будет добиваться разделения пакета о совместном с Украиной вступлении в ЕС. Об этом заявила президент республики Майя Санду в интервью румынской радиостанции Rock FM.

"Правильно было бы, чтобы обе страны перешли к следующему этапу. Европейская комиссия в своих отчетах подтвердила, что и Молдова, и Украина выполнили свои обязательства и должны двигаться дальше. Я очень надеюсь, что будет найдено решение, которое позволит обеим странам продвинуться вперед", - сказала Санду. Она отметила, что в Брюссель не обсуждал с Кишиневом сценарий "ограниченного вступления" Украины и Молдавии в ЕС, без права вето. "С нами этого никто не обсуждал. Мы хотим полноправного членства", - уточнила Санду. При этом она обвинила Венгрию в блокировании процесса переговоров Молдовы с ЕС из-за неприятия Будапештом возможного членства Украины.

"Мы находимся на этапе, когда должны начать следующую фазу переговоров. Эта стадия заблокирована из-за отказа Венгрии в отношении Украины", - сказала Санду.

В июне 2022 года Украине и Молдавии был предоставлен статус страны - кандидата в ЕС. В то же время были выдвинуты жесткие условия для начинающихся переговоров о присоединении, которые касаются реформы юстиции, борьбы с коррупцией. Со своей стороны Санду пообещала гражданам Молдавии, что республика станет членом ЕС уже к 2029 году. Она организовала в октябре прошлого года, в день президентских выборов, референдум о вступлении в ЕС, который провалился внутри страны, где большинство населения проголосовало против. Властям удалось вытянуть минимальный перевес в несколько десятых процента за счет голосования на более чем 200 участках в западных странах. Оппозиция подвергла критике проведение плебисцита, заявив, что он был сфальсифицирован властями, как и переизбрание на второй срок Санду, которая также проиграла выборы внутри страны, но выиграла их на зарубежных участках.