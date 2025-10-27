Армения и США обсуждают технические детали для открытия "Маршрута Трампа"

Какими бы ни были эти решения, все будет осуществляться в рамках территориальной целостности и юрисдикции Армении, заявил армянский министр иностранных дел Арарат Мирзоян

ЕРЕВАН, 27 октября. /ТАСС/. Армения и США интенсивно обсуждают технические детали для открытия "Маршрута Трампа" (проект TRIPP, "Маршрут Трампа ради международного мира и процветания") в Сюникской области республики, который будет соединять основную часть Азербайджана с Нахичеванью. Об этом в парламенте заявил министр иностранных дел Арарат Мирзоян.

"Переговоры между Арменией и США начались и находятся в активной стадии относительно создания компании, необходимой для реализации "Маршрута Трампа" и решения различных технических вопросов на местах. Но какими бы ни были эти решения, все будет осуществляться в рамках территориальной целостности и юрисдикции Армении", - отметил он.

8 августа по итогам трехсторонней встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне Пашинян и Алиев подписали совместную декларацию о мирном урегулировании между Баку и Ереваном и создании транспортной коммуникации между основной частью Азербайджана и Нахичеванью. Данный проект получил название "Маршрут Трампа для международного мира и процветания".