Киев забросил в Красноармейск спецназ ГУР

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Минобороны Украины забросило в город Красноармейск на подконтрольной Киеву части ДНР подразделения спецназа Главного управления разведки (ГУР) в попытке спасти ситуацию. Об этом сообщил украинский журналист Андрей Цаплиенко.

"Учитывая критическое положение в Покровске (украинское название Красноармейска - прим. ТАСС), <...> спецподразделения ГУР уже прибыли к самому горячему направлению обороны", - написал он в Telegram-канале.

По его информации, спецподразделения военной разведки уже "приступили к выполнению боевых задач".

26 октября начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил в ходе доклада президенту России Владимиру Путину, что группировки войск ВС РФ завершили окружение ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова. В свою очередь Владимир Зеленский признал, что украинские войска в Красноармейске находятся в трудном положении.