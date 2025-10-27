Сийярто: Венгрия готова принять мирные переговоры США и России в любое время

Американцы вовсе не отказались от возможности проведения саммита, отметил глава венгерского МИД

БУДАПЕШТ, 27 октября. /ТАСС/. Правительство Венгрии готово в любое время принять у себя в стране переговоры между Россией и США по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто, отвечая на вопрос журналистов о перспективах проведения в Будапеште встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

"Венгрия готова принять у себя мирные переговоры США и России в любое время. В ходе моих переговоров в США на прошлой неделе мне стало ясно, что американцы вовсе не отказались от возможности проведения мирного саммита. Мирный саммит принесет ощутимые результаты, благодаря которым мир, наконец, сможет вернуться в Центральную Европу", - сказал Сийярто на пресс-конференции после встречи в Будапеште с израильским коллегой Гидеоном Сааром.

"Таким образом, американцы не отказались от возможности проведения мирного саммита, подготовка идет полным ходом, вопрос в сроках и возможном результате", - добавил министр.

Он подчеркнул, что обсуждал этот вопрос с госсекретарем США Марко Рубио, а в начале ноября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан нанесет визит в Вашингтон и сможет поговорить на эту тему с Трампом. "Во второй половине следующей недели у премьер-министра будет возможность лично обсудить этот вопрос с президентом США в Вашингтоне", - уточнил Сийярто.

16 октября Трамп после разговора по телефону с Путиным сообщил, что они условились встретиться вскоре в Будапеште. Позже проведение саммита было отложено на неопределенный срок, поскольку стороны не смогли согласовать свои позиции для достижения значимого результата по урегулированию украинского конфликта. Москва и Вашингтон заявили, что встреча, скорее, отложена, чем отменена и состоится, когда для этого будут созданы подходящие условия.