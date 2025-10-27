Президент ЮАР сообщил о поиске путей решения кризиса на Украине

Южно-Африканская Республика готова предоставить площадку для переговоров между Москвой и Киевом

ПРЕТОРИЯ, 27 октября. /ТАСС/. Южно-Африканская Республика на постоянной основе участвует в поисках мирного разрешения конфликта на Украине и готова предоставить площадку для переговоров между Москвой и Киевом. Об этом заявил президент ЮАР Сирил Рамапоса на брифинге по итогам своей поездки в страны Юго-Восточной Азии, который транслировался на портале его администрации.

"ЮАР участвует в африканской мирной инициативе по поискам путей решения кризиса на Украине, - сказал Рамапоса. - Мы готовы принять в ЮАР переговоры, если стороны захотят этого. ЮАР находится на далеком расстоянии от этого конфликта, но наша внешняя политика способствует решению споров путем переговоров". Рамапоса добавил, что он и другие лидеры стран континента в рамках африканской мирной инициативы готовы прибыть в Москву и Киев с тем, чтобы подготовить почву для подобных переговоров.

"Преимущество африканских стран состоит в том, что они могут разговаривать с обеими сторонами: и с Россией, и с Украиной, - сказал Рамапоса. - ЮАР имеет особые возможности поддерживать диалог и с Москвой, и Киевом. Я продолжаю разговаривать как с президентом РФ Владимиром Путиным, так и с Владимиром Зеленским. Я получаю от них информацию и имею возможность говорить с ними по телефону. Я призываю их уладить конфликт путем мирных переговоров. Мы контактируем с Москвой и Киевом на самых различных уровнях, включая министерский. ЮАР готова способствовать началу между ними мирных переговоров".

Согласно информации ТАСС, полученной из администрации президента ЮАР, Рамапоса недавно предложил в качестве места проведения возможных переговоров о мирном решении кризиса на Украине Южно-Африканскую Республику. "Соответствующая работа ведется", - сказал собеседник агентства.

ЮАР является ключевым участником африканской инициативы по поискам путей, способных привести к урегулированию кризиса на Украине. В июне 2023 года представители семи государств Африки во главе с Рамапосой посетили Киев и Санкт-Петербург, чтобы представить мирную инициативу из 10 основных пунктов, в числе которых деэскалация конфликта с обеих сторон. Африканская инициатива по поискам мира продолжает обсуждаться на различных уровнях и уже привела, по словам Рамапосы, к существенным позитивным результатам.