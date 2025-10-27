ВИА: Вьетнам и Россия ускорят решение связанных со строительством АЭС вопросов

Стороны выразили готовность продвигать торговое сотрудничество, передает агентство

КУАЛА-ЛУМПУР, 27 октября. /ТАСС/. Вьетнам и Россия договорились ускорить решение вопросов, связанных со строительством первой во Вьетнаме атомной электростанции (АЭС) "Ниньтхуан-1". Об этом сообщило Вьетнамское информационное агентство (ВИА) по итогам встречи премьер-министра Вьетнама Фам Минь Чиня с вице-премьером РФ Алексеем Оверчуком на полях 47-го саммита АСЕАН в столице Малайзии.

Как пишет агентство, стороны, после обсуждения ключевых стратегических проектов, "договорились ускорить обмен мнениями и переговоры, чтобы в ближайшее время подписать необходимые соглашения для начала строительства станции в соответствии с планом".

Рассмотрев направления сотрудничества в предстоящий период, премьер Вьетнама и зампред правительства РФ выразили готовность продвигать торговое сотрудничество в направлении обеспечения баланса, создания условий для расширения доступа товаров друг друга на рынки, особенно сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров. Стороны также договорились укреплять взаимосвязанность двух экономик с точки зрения транспорта и инфраструктуры, а также развивать межгосударственные обмены и туризм, указывает ВИА.

Проект "Ниньтхуан-1"

В декабре 2024 года Национальное собрание (однопалатный парламент) Вьетнама приняло решение о перезапуске остановленного в 2016 году проекта создания первой в стране АЭС в центральном районе Ниньтхуан. Ранее партнером Ханоя в реализации этого проекта выступала госкорпорация "Росатом". АЭС "Ниньтхуан-1" планировалось создавать за счет льготного целевого кредита РФ с использованием передовых российских технологий. АЭС должна была состоять из двух энергоблоков с реакторами типа ВВЭР мощностью до 1,2 ГВт каждый.

Во время состоявшегося 8-11 мая 2025 года официального визита в Москву генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лама Россия и Вьетнам приняли дорожную карту по сотрудничеству в сфере мирного атома до 2030 года, которая предусматривает развитие атомной энергетики во Вьетнаме при участии Росатома. Планы включают строительство атомных энергоблоков и подготовку вьетнамских специалистов.