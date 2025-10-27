Сийярто: Орбан может обсудить с Трампом последствия санкций США против России

Глава венгерского МИД подтвердил, что премьер-министр нанесет визит в Вашингтон во второй половине следующей недели

БУДАПЕШТ, 27 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может обсудить с президентом США Дональдом Трампом последствия новых американских санкций против российских компаний "Роснефть" и "Лукойл". Об этом сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто, подтвердив, что Орбан нанесет визит в Вашингтон во второй половине следующей недели.

Журналисты поинтересовались у Сийярто, как эти санкции отразятся на экономике Венгрии и Европы в целом, которая по-прежнему получает нефть, газ и топливо из России. "Что касается американских санкций, то, поскольку они вступят в силу еще не скоро, эти меры, конечно же, не привели к каким-либо потерям или затруднениям в плане импорта энергоносителей. На этой неделе мы проанализируем, что именно означают эти американские решения с юридической и физической точки зрения, и при необходимости премьер-министр сможет лично проконсультироваться с президентом США в Вашингтоне на следующей неделе", - сказал Сийярто на пресс-конференции после переговоров в Будапеште с израильским коллегой Гидеоном Сааром.

22 октября Минфин США включил "Роснефть", "Лукойл" и 34 дочерние структуры этих компаний в новый пакет антироссийских санкций. Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, Вашингтон рассчитывает, что эти ограничения окажут существенное давление на Москву в связи с конфликтом на Украине.

Президент России Владимир Путин заявил, что новые американские санкции существенно не скажутся на "экономическом самочувствии" страны. Он также отметил, что такими действиями администрация США наносит ущерб двусторонним отношениям.