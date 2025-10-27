Эстония готова принять конференцию по восстановлению Украины в 2027 году

Глава МИД республики Маргус Цахкна отметил, что Таллин подписал меморандум о взаимопонимании с Киевом

ВИЛЬНЮС, 27 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна подтвердил готовность балтийской республики провести в 2027 году международную конференцию по восстановлению Украины.

"Подписав меморандум о взаимопонимании [с Украиной], Эстония подтверждает свою готовность принять конференцию по восстановлению Украины в Таллине в 2027 году", - написал он в X по итогам встречи с главой МИД Украины Андреем Сибигой в Киеве.

10-11 июля в Риме состоялась конференция по восстановлению Украины URC 2025. В ней приняли участие представители европейских правительств, парламентов и предприятий. Основной темой конференции были заявлены инвестиции в восстановление гражданской инфраструктуры на Украине, но европейские лидеры обсуждали и военную поддержку Киева. На конференции было объявлено о создании очередного европейского фонда для восстановления Украины, который призван привлечь инвестиции в размере €10 млрд.