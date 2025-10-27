МИД Белоруссии назвал решение Литвы о закрытии КПП на границе провокацией

Глава белорусского МИД Максим Рыженков пояснил, что контрабандисты и раньше запускали через границу метеорологические зонды для переброски контрабандных товаров

Редакция сайта ТАСС

МИНСК, 27 октября. /ТАСС/. Решение Литвы о закрытии пограничных пунктов пропуска является провокацией для оправдания антибелорусских и антироссийских подходов и расширения санкций. Об этом заявил глава белорусского МИД Максим Рыженков.

"Это какие-то провокации. Кому-то надо найти повод, чтобы риторикой оправдать свои действия против Белоруссии, России и в конечном итоге против своих граждан, - сказал министр телеканалу "Первый информационный". - Но самое интересное, нам-то никаких нот не посылалось. Не могут сами разобраться, что там за шары летали".

Литва в понедельник закрыла два контрольно-пропускных пункта (КПП) на границе с Белоруссией, действующих переходов на данном направлении не осталось. Премьер-министр Литвы Инга Ругинене сообщила журналистам, что власти страны подготовили план полного закрытия границы с Белоруссией, который намерены принять 29 октября. По ее утверждению, постоянные инциденты с проникновением на территорию Литвы метеорологических зондов с табачной контрабандой и нежелание властей Белоруссии принимать меры по пресечению этих действий вынуждают полностью закрыть границу.

Рыженков пояснил, что контрабандисты и раньше запускали через границу метеорологические зонды для переброски контрабандных товаров. Он подчеркнул, что в подобных схемах задействованы и граждане Литвы. "Все это похоже на провокации для оправдания неких антибелорусских и антироссийских подходов", - отметил глава МИД. Целью таких действий, по его словам, может быть "прекращение транзита в Калининградскую область, дальнейшие ограничения на пролет самолетов".

Глава белорусской дипломатии подчеркнул, что власти Литвы пытаются запугать граждан страны антибелорусской и антироссийской риторикой, потому что "запуганный гражданин будет поддерживать власти страны". Однако реальных фактов, подтверждающих существование так называемой угрозы с Востока у западных стран нет, поэтому им необходимо "наскрести негатива", добавил министр. Рыженков отметил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи 27 октября с главой дикастерии Восточных церквей, специальным посланником Папы Римского Льва XIV Клаудио Гуджеротти сказал, что "глупость несусветная - думать, что Белоруссия или Россия собрались идти на Париж или Лондон".