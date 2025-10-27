"Минсктранс" отменил рейсы в Латвию и Литву из-за закрытия границы Вильнюсом

Пассажирам обеспечат возврат полной стоимости билетов за невыполненные рейсы

Редакция сайта ТАСС

МИНСК, 27 октября. /ТАСС/. Белорусское государственное предприятие "Минсктранс" временно отменяет ряд автобусных рейсов в Латвию и Литву в связи с закрытием литовских пограничных пунктов пропуска.

Отменяется ряд рейсов в Ригу, Вильнюс и Каунас, а также обратные рейсы, запланированные на 27-29 октября. Пассажирам будет обеспечен возврат полной стоимости билетов за невыполненные рейсы, сообщили в "Минсктрансе".

Литовские власти временно закрыли два контрольно-пропускных пункта (КПП) на границе с Белоруссией, действующих переходов на данном направлении не осталось. Премьер-министр Литвы Инга Ругинене сообщила журналистам, что власти страны подготовили план полного закрытия границы с Белоруссией, который намерены принять 29 октября. По ее утверждению, постоянные инциденты с проникновением на территорию Литвы метеорологических зондов с табачной контрабандой и нежелание властей Белоруссии принимать меры по пресечению этих действий вынуждают полностью закрыть границу.

По данным литовских властей, раньше имели место единичные случаи переброски метеозондами табачной контрабанды из Белоруссии, но в октябре они приняли массовый и регулярный характер. Самая крупная подобная акция была отмечена 22 октября, когда в Литву залетели около 200 зондов. Из-за угрозы безопасности воздушного движения Литве приходится раз за разом закрывать Вильнюсский международный аэропорт. С пятницы это делалось три ночи подряд.