В Японии на борьбу с нападающими на людей медведями могут направить военных

Новый министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми отметил, что этот вопрос нужно проработать и обсудить с региональными властями

Редакция сайта ТАСС

© Юрий Смитюк/ ТАСС

ТОКИО, 27 октября. /ТАСС/. Власти Японии изучают возможность направить военных Сил самообороны страны на борьбу с медведями. Об этом заявил новый министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми, его слова передает агентство Kyodo.

По его словам, число нападений на людей в 2025 году достигло рекордной отметки. Коидзуми подчеркнул, что этот вопрос необходимо обсудить с региональными властями и проработать с соответствующими ведомствами.

В 2025 году в Японии зафиксировали рекордное число нападений медведей на людей и рекордное число пострадавших. С начала финансового года (стартовал 1 апреля - прим. ТАСС), при нападениях медведей погибли по крайней мере 10 человек. Это самый высокий показатель за все время ведения статистики. Число пострадавших в этот же период составило уже более 120.

По словам специалистов, рост числа таких случаев связан с плохим урожаем желудей, которые составляют основу рациона животных. Из-за недостатка пищи они стали чаще выходить в районы проживания людей.