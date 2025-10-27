Ереван и Баку не определились с местом и датой подписания мирного соглашения

В Армении готовы начать консультации по этому вопросу, заявил глава МИД республики Арарат Мирзоян

Редакция сайта ТАСС

ЕРЕВАН, 27 октября. /ТАСС/. Армения и Азербайджан пока не определились с местом и датой подписания мирного соглашения, однако в Ереване сегодня же готовы начать консультации по данному вопросу. Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Арарат Мирзоян.

"Нет фиксированной даты и места подписания. Но прямо сейчас я готов начать консультации о том, где и когда мы подпишем. Конечно, не секрет, что у азербайджанской стороны есть условие по этому поводу. Мы это условие не принимаем, мы не считаем это предметом обсуждения. Надеюсь, что в ближайшем будущем процессы пойдут таким образом, что мы также сделаем этот шаг по институционализации мира", - отметил он и добавил, что мир между Ереваном и Баку уже данность, а подписание может стать техническим вопросом.

По словам главы армянской дипломатии, условие Азербайджана изменить конституцию для подписания мирного соглашения является неприемлемым. "У них есть очень определенное условие, при котором они видят подписание этого соглашения. Мы не разделяем этот подход. Мы говорим, что мир установлен, что мы можем договориться по тысяче вопросов, но не по этому вопросу. Они говорят, что в нашей конституции есть проблема, мы говорим, что ее нет. У нас нет здесь взаимопонимания", - заявил он.

Власти Армении заявляют, что не собираются менять конституцию страны по требованию Азербайджана, при этом премьер-министр Никол Пашинян, и другие чиновники сообщали, что обсуждают вопрос внесения изменений в основной закон, что, однако, якобы не имеет ничего общего с требованиями Баку. Армянская оппозиция при этом уверена, что Пашинян лишь делает уклончивые заявления, а внесение изменений в конституцию будет выполнением предварительного условия Азербайджана.

8 августа в Вашингтоне главы МИД Армении и Азербайджана парафировали соглашение о мире между двумя странами. После этого Пашинян заявил, что в регионе уже установился мир.