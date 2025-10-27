Армения пригласила Алиева и Эрдогана принять участие в саммите ЕПС

Ереван ведет документирование саммита, отметил глава МИД республики Арарат Мирзоян

ЕРЕВАН, 27 октября. /ТАСС/. Власти Армении пригласили президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана принять участие в саммите Европейского политического сообщества в мае 2026 года в Ереване.

"Мы пригласили Азербайджан и Турцию принять участие в саммите на самом высоком уровне и в настоящее время ведем ее документирование", - ответил на брифинге на вопрос журналиста глава МИД Арарат Мирзоян.