Глава МВД Германии выступил за усиление контрразведки страны

Александер Добриндт заявил, что это необходимо для защиты от кибератак и гибридных угроз

БЕРЛИН, 27 октября. /ТАСС/. Министр внутренних дел Германии Александер Добриндт выступил за усиление Федерального ведомства по охране Конституции ФРГ, которое выполняет функции контрразведки страны, и предоставление ему новых технических возможностей для защиты от кибератак и гибридных угроз.

"В эпоху гибридных угроз и иностранного влияния как никогда важно активно защищать нашу конституцию. Для этого мы создаем правовые и технические предпосылки, чтобы федеральное ведомство по охране конституции соответствовало требованиям завтрашнего дня", - заявил Добриндт по случаю 75-летней годовщины с момента создания спецслужбы.

В свою очередь новый руководитель Федерального ведомства по охране Конституции ФРГ выходец из Турции Зинан Зелен отметил, что сейчас много "серьезных стратегических вызовов". "Безопасность, в частности, вновь стала крайне дефицитным товаром, который активно ограничивается нашими противниками и системными соперниками. Поэтому крайне важно укрепить архитектуру безопасности - технически, физически и психологически", - утверждал он.

Глава ведомства подчеркнул, что задача его структуры заключается в "эффективном противодействии атакам"."Наша цель - не просто описывать ситуации угроз, но и активно создавать безопасность" - резюмировал Зелен.

Ведомство по охране конституции было создано 7 ноября 1950 года. Оно насчитывает около 4,2 тыс. сотрудников. Его основными задачами являются контрразведывательная деятельность, наблюдение за организациями и лицами, представляющими угрозу "свободному и демократическому порядку" в Германии.