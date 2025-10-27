В ЕК не смогли сказать, может ли Литва остановить транзит в Калининград

Представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен подчеркнула, что проблема массового нарушения воздушного пространства Литвы метеозондами из Белоруссии относится к компетенции национальных властей Литвы

ВИЛЬНЮС, 27 октября. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) не знает, имеет ли право Литва в одностороннем порядке перекрыть калининградский транзит из-за летящих со стороны Белоруссии метеорологических зондов. Об этом заявила на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.

Отвечая на вопрос литовского журналиста, может ли Литва в одностороннем порядке остановить калининградский транзит, который регулируется договоренностями России и Евросоюза, она заявила: "Я пока не могу ответить на этот вопрос, я свяжусь с вами позже".

Она подчеркнула, что проблема массового нарушения воздушного пространства Литвы метеозондами из Белоруссии относится к компетенции национальных властей Литвы.

"Мы осведомлены об инцидентах с воздушными шарами, что привело к закрытию аэропорта. Вопрос о воздушной безопасности - это сфера ответственности стран - членов", - сказала Итконен, добавив, что Еврокомиссия находится в тесном контакте с местными властями.

26 октября президент Литвы Гитанас Науседа предложил на фоне непрекращающихся инцидентов с воздушными шарами ограничить калининградский транзит и в долгосрочном режиме закрыть границу с Белоруссией.

По утверждению Вильнюса, организаторы контрабанды из Белоруссии используют метеозонды (воздушные шары) для переброски сигарет, причем в последний месяц это явление приобрело массовый характер. 22 октября на территорию Литвы прилетели 200 шаров. В ночь на понедельник в воздушное пространство Литвы зашли свыше 60 метеозондов.

Вильнюсский международный аэропорт из-за этого приостанавливал свою работу трижды в течение прошлой недели. При этом со стороны Калининградской области РФ подобных происшествий зафиксировано не было.

Офис Науседы уже назвал происходящее новой гибридной атакой.