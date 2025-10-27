СБ Белоруссии: блокада трансграничного сотрудничества становится нормой

Любая нестабильность в отдельных регионах мира оказывает серьезное влияние на все глобальное пространство, считает заместитель госсекретаря Совбеза Александр Неверовский

Редакция сайта ТАСС

МИНСК, 27 октября. /ТАСС/. Казавшаяся еще вчера недопустимой блокада трансграничного сотрудничества становится обычной практикой. Об этом заявил заместитель госсекретаря Совбеза Белоруссии Александр Неверовский на международной конференции "Евразийское пространство развития в архитектуре многополярности".

"Казавшаяся еще вчера недопустимой, ничем не обоснованной блокада трансграничного сотрудничества и межконтинентального товарооборота, основанного на многочисленных международных, межрегиональных и межстрановых соглашениях, становится обычной практикой. Захотели - закрыли границу, захотели - открыли", - зачитал его приветственное слово начальник управления государственного секретариата Совбеза Алексей Баньковский.

По словам Неверовского, любая нестабильность в отдельных регионах мира оказывает серьезное влияние на все глобальное пространство. Это в том числе объясняется спецификой современного информационного общества. Заместитель госсекретаря обратил внимание, что незыблемые ранее принципы суверенитета и территориальной целостности государств сегодня размываются.

"А различные надгосударственные квазисоюзные образования существуют и развиваются вне норм международного права", - констатировал он.

В результате появляются различного рода концепции, которые пытаются обосновать превосходство одних стран над другими, гибридное санкционное давление на неугодных.

"При этом рушатся такие классические понятия, как государственная граница, духовно-нравственные ценности, межгосударственная дружба и добрососедство", - предупредил Неверовский. Как подчеркнул заместитель госсекретаря, одновременно надуманные, политически мотивированные предлоги, всевозможные фейки используются в качестве веского обоснования глобальной милитаризации, беспрецедентных инвестиций в создание образцов вооружения и военной техники, наращивание боевых возможностей для проведения так называемых многосферных операций по классификации НАТО во всех средах - на земле, в воде, воздухе, космосе, киберпространстве, - использование автономных боевых систем под управлением искусственного интеллекта без участия человека.

"Вы сами видите, как под предлогом мнимой угрозы с востока Североатлантическим альянсом в рамках учений осуществляется передислокация к нашим границам ударной группировки коалиционных сил", - отметил он. Помимо прочего, в странах НАТО на границе с Белоруссией возводятся фортификационные сооружения - ежи, "зубы дракона", различные рвы, а также заболачиваются территории, вырубаются леса, отселяются местные жители, выкупаются частные дома и участки, для переброски техники строятся скоростные трассы. В противовес непропорциональной демонстрации силы, бряцанью оружием Минск всегда выступал за мирное сосуществование, урегулирование любых конфликтов, предоставлял свою площадку для деэскалации напряженности в регионе, заметил Неверовский.