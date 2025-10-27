Такер Карлсон назвал Путина самым популярным лидером в мире

По словам журналиста, причина популярности российского лидера кроется в том, что он во многом поставил интересы своей страны выше своих собственных

© Александр Казаков/ ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин является самым популярным лидером в мире, заявил в интервью RTVI американский журналист Такер Карлсон.

"Он [Путин] самый популярный лидер в мире, и с большим отрывом", - сказал журналист. Карлсон заявил, что, допустим, человек находится в Канаде, Западной Европе, в англоязычном мире, за пределами англоязычного мира, на Ближнем Востоке, в Азии, Восточной Европе. Он не встретит никого, "кому бы не нравился Путин", президент России "словно всемирная знаменитость".

Карлсон объяснил, что причина популярности Путина кроется в том, что он "во многом поставил интересы своей страны выше своих собственных, в отличие от западных лидеров".