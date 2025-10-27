Карлсон: Украина и Европа не могут выиграть в противостоянии с Россией

Американский журналист назвал РФ промышленной державой и близким другом Китая

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Киев и его европейские союзники не имеют шанса победить Россию, они слишком слабы для этого. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон в интервью RTVI.

"Они не могут выиграть эту войну. Все, что из-за нее происходит, разрушает Европу. Она уже разрушила Украину, которая, кстати, перестанет быть нацией", - сказал он.

Карлсон также обратил внимание, что Владимир Зеленский изменил закон на Украине, таким образом, "чтобы иностранцы могли покупать сельскохозяйственные земли". "Они могут покупать землю Украины. Мужское население страны было уничтожено. Они собираются заселить ее мигрантами из стран третьего мира, и Украины больше не будет".

Комментируя попытки европейцев нанести поражение РФ, журналист выразил уверенность, что "с практической точки зрения, нет, конечно, они не победят Россию". "Россия, как вы знаете, это промышленная держава, держава с ресурсами, а также близкий военный союзник Китая на данном этапе. Ну, это шутка. Это шутка. Конечно, они не победят Россию. Все, что они могут сделать, так это уничтожить себя и весь мир из-за обмена ядерными ударами. Так что это безумие", - констатировал он.