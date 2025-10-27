Израиль не согласен допустить присутствие сил Турции в Газе

Глава МИД страны Гидеон Саар заявил, что Анкара очень враждебно настроено к еврейскому государству

БУДАПЕШТ, 27 октября. /ТАСС/. Израиль не согласен допустить присутствие вооруженных сил Турции в секторе Газа из-за враждебности Анкары по отношению к еврейскому государству. Об этом заявил глава израильского МИД Гидеон Саар по итогам встречи в Будапеште с венгерским коллегой Петером Сийярто.

"Я бы сказал, что страны, которые уже хотят отправить туда (в Газу - прим. ТАСС) вооруженные силы, должны как минимум взвешенно относиться к Израилю. К сожалению, особенно в последние два года, но и ранее, Турция во главе с президентом [Тайипом] Эрдоганом вела враждебную политику по отношению к Израилю, включая не только враждебные заявления, но и дипломатические и экономические меры. Поэтому для нас неразумно позволять их вооруженным силам входить в сектор Газа, и мы с этим не согласны, и мы заявили об этом нашим американским друзьям", - заявил Саар.

23 октября телеканал TRT Haber сообщил со ссылкой на источники в турецком Минобороны, что Турция как одна из стран-гарантов соглашения о прекращении огня в секторе Газа ведет консультации с другими государствами по вопросу участия в международных силах по стабилизации в анклаве. 24 октября Эрдоган заявил, что на данный момент еще нет определенности относительно формата и работы целевой группы по Газе, обсуждения, по его словам, продолжаются.