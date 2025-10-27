Спецпосланник Папы Римского отметил роль Белоруссии в украинском урегулировании

Клаудио Гуджеротти уверен, что необходим следующий шаг, и чтобы Европа это поняла, чтобы было желание диалога

Редакция сайта ТАСС

МИНСК, 27 октября. /ТАСС/. Глава дикастерии по делам Восточных церквей кардинал Клаудио Гуджеротти считает важной роль белорусской стороны в урегулировании конфликта на Украине.

"Я хочу поблагодарить Беларусь, белорусов. Ваша позиция всегда была такая: не вмешиваться в эту войну, наоборот - предотвращать ее. Я уверен, что сейчас необходим следующий шаг, и чтобы Европа это поняла, чтобы было желание диалога. Роль Беларуси как моста фундаментальна для геополитических факторов", - сказал он в интервью телеканалу "Первый информационный".

Во вторник белорусский лидер Александр Лукашенко принял главу дикастерии по делам Восточных церквей, который в качестве специального посланника Папы Римского Льва XIV участвует в торжествах в Белоруссии по случаю 100-летия Пинской епархии. "Всегда есть такая легкость в разговоре с президентом, потому что он открыто говорит то, что думает. Как и я", - добавил Гуджеротти, который был апостольским нунцием в Белоруссии с 2011 по 2015 год.