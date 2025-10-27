Журнал Time после критики от Трампа выпустил новую обложку с его изображением

На новом варианте изображен президент США, сидящий за столом и сцепивший руки под подбородком

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

НЬЮ-ЙОРК, 27 октября. /ТАСС/. Американский журнал Time выпустил новую обложку будущего номера от 10 ноября с изображением главы Белого дома Дональдом Трампом после того, как президент раскритиковал фотографию, ранее выбранную журналом для обложки. Об этом сообщил корреспондент журнала Эрик Кортеллесса.

"Новая обложка Time: взгляд изнутри на соглашение о прекращении огня в секторе Газа по мотивам моего эксклюзивного интервью с президентом Трампом и бесед с его командой по Ближнему Востоку", - написал журналист 23 октября в X, также опубликовав новую обложку.

На новом варианте изображен Трамп, сидящий за столом и сцепивший руки под подбородком. Сверху расположена надпись "Мир Трампа" (Trump's World).

Первая обложка с фото Трампа была опубликована 13 октября. Американский президент подверг издание жесткой критике. По его словам, статья была написана "довольно хорошо", но выбранная фотография стала "возможно, самой ужасной из всех". "Они "стерли" мои волосы, а потом наложили на мою голову что-то похожее на парящую корону, но очень маленькую", - написал Трамп в X.