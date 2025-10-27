МИД Белоруссии вручил поверенному в делах Литвы ноту протеста

В Минске считают антинародными действия Вильнюса по закрытию границы

Министерство иностранных дел Белоруссии © Наталия Федосенко/ ТАСС

МИНСК, 27 октября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Белоруссии вызвало временного поверенного в делах Литвы и вручило ему ноту протеста из-за одностороннего закрытия границы с литовской стороны. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Сегодня в Министерство иностранных дел Республики Беларусь был вызван временный поверенный в делах Литовской Республики в Республике Беларусь Эрикас Вилканецас, которому была вручена нота протеста в связи с очередным односторонним закрытием границы со стороны Литовской Республики, осуществленным без какого-либо предварительного уведомления", - говорится в тексте.

В МИД отметили, что данное решение, затронувшее права не только граждан Белоруссии, но и граждан Литвы, а также граждан ЕС и других государств, наглядно демонстрирует пренебрежение Вильнюсом фундаментальными принципами свободы передвижения - одной из основополагающих ценностей шенгенского пространства и Евросоюза в целом. "Мы вынуждены констатировать антинародный характер подобных действий, при которых обычные люди становятся заложниками политической конъюнктуры. Беларусь, в отличие от литовской стороны, последовательно выступает за нормализацию диалога и практическое взаимодействие по вопросам пограничного контроля, что отвечало бы интересам всех граждан наших стран", - подчеркнул в пресс-службе.

Литва ранее в очередной раз закрыла два контрольно-пропускных пункта на границе с Белоруссией, действующих переходов на данном направлении не осталось. Премьер-министр Литвы Инга Ругинене сообщила журналистам, что власти страны подготовили план полного закрытия границы с Белоруссией, который намерены принять 29 октября. По ее утверждению, постоянные инциденты с проникновением на территорию Литвы метеорологических зондов с табачной контрабандой и нежелание властей Белоруссии принимать меры по пресечению этих действий вынуждают полностью закрыть границу.