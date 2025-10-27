Литва начала пропускать отдельные категории граждан на границе с Белоруссией

Речь идет о КПП "Мядининкай"

Редакция сайта ТАСС

МИНСК, 27 октября. /ТАСС/. Литовская сторона начала пропускать отдельные категории граждан через сопредельный с Белоруссией пункт пропуска "Мядининкай" (с белорусской стороны - "Каменный Лог"). Об этом информировала пресс-служба Государственного таможенного комитета Белоруссии.

"Литовские источники дополнительно сообщили о новых ограничениях в пересечении границы с Беларусью через пункт пропуска "Мядининкай". Литовцы намерены пропускать через этот участок границы следующие категории лиц: дипломатов или лиц, перевозящих литовскую дипломатическую почту; путешественников, следующих транзитом в Калининградскую область из Беларуси и обратно; граждан Литвы и Европейского союза, членов их семей, а также лиц, имеющих вид на жительство в Литве. Белорусская таможня подтверждает, что указанные категории граждан начали пересекать границу через пункт пропуска "Каменный Лог" с 14:30 (время совпадает с московским - прим. ТАСС)", - говорится в тексте.

По данным ведомства, с этого времени в Литву проехали 30 легковых авто, два автобуса и один грузовик, на въезд в Белоруссию гродненские таможенники оформили 19 легковых авто, три автобуса и 20 грузовиков.

При этом в таможенном комитете отметили, что пункт пропуска "Шальчининкай" (с белорусской стороны - "Бенякони") остается закрытым на неопределенный срок - не пропускают ни людей, ни транспортные средства.

Литва ранее в очередной раз закрыла два контрольно-пропускных пункта на границе с Белоруссией. Премьер-министр Литвы Инга Ругинене сообщила журналистам, что власти страны подготовили план полного закрытия границы с Белоруссией, который намерены принять 29 октября. По ее утверждению, постоянные инциденты с проникновением на территорию Литвы метеорологических зондов с табачной контрабандой и нежелание властей Белоруссии принимать меры по пресечению этих действий вынуждают полностью закрыть границу.

На границе Белоруссии и Литвы насчитывается шесть автодорожных пунктов пропуска, из которых в последнее время функционировали только два - "Мядининкай" и "Шальчининкай". Остальные четыре не работают по инициативе литовской стороны.