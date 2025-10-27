Эрдоган и Стармер подписали меморандум о сотрудничестве по Eurofighter

Президент Турции отметил, что рассматривает эти договоренности в качестве нового символа стратегических отношений

Редакция сайта ТАСС

АНКАРА, 27 октября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали в Анкаре меморандум о сотрудничестве по истребителям Eurofighter.

"В ходе переговоров делегаций были подписаны соглашения о закупке истребителей Eurofighter Typhoon. Только что мы с господином премьер-министром подписали в вашем присутствии декларацию о сотрудничестве по этому вопросу. Мы два близких союзника, и я рассматриваю эти договоренности в качестве нового символа наших стратегических отношений. Я благодарю господина Стармера и его команду за работу, проделанную Соединенным Королевством в интересах консорциума Eurofighter. Я также выражаю признательность лидерам других стран - участниц консорциума за их конструктивную позицию", - заявил Эрдоган на пресс-конференции после переговоров с британским премьером.