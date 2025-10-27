Член Палаты представителей США Луна вновь высказалась за развитие отношений с РФ

У Москвы и Вашингтона нет причин быть врагами, отметила она

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 27 октября. /ТАСС/. Член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна вновь решительно высказалась в пользу восстановления и развития отношений с Россией.

На своей странице в X она категорически отвергла как безосновательную критику со стороны тех кругов в США, которые осудили ее за встречу со спецпредставителем президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым, состоявшуюся 25 октября в Майами (штат Флорида). Входящая в ряды правящей Республиканской партии США Луна представляет в нижней палате Конгресса этот штат.

"Мы более не находимся в состоянии холодной войны. Если вы знаете историю, то вам известно, что [35-й президент США Джон Фицджеральд] Кеннеди вел переговоры с Россией, причем активно. Он хотел мира. Это единственный нерадиоактивный вариант действий", - написала Луна. "Вы что утверждаете, что Россия каким-то образом контролировала Кеннеди? Это нелепица", - добавила она, обращаясь к одному из своих критиков.

По итогам встречи с Дмитриевым Луна подчеркнула, что у России и США нет причин быть врагами. Она также приветствовала возможность диалога между американскими и российскими законодателями. При этом Луна не исключила возможности своего визита в Россию в составе делегации членов Конгресса. По ее оценке, "на горизонте определенно есть такая возможность".