Эрдоган обсудил со Стармером украинский конфликт и пути его урегулирования

Президент Турции и премьер-министр Великобритании также затронули тему обстановки в Газе

Редакция сайта ТАСС

АНКАРА, 27 октября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что обсудил с премьер-министром Великобритании Киром Стармером ситуацию вокруг украинского конфликта, обстановку в Газе.

"Я обсудил с премьер-министром последние события на Украине. Мы подтвердили нашу общую позицию о том, что эта война, длящаяся уже четвертый год, должна быть как можно скорее урегулирована путем установления справедливого мира", - сказал Эрдоган на пресс-конференции по итогам встречи с британским премьером.

Коснувшись ситуации в Газе, Эрдоган поздравил "премьер-министра от себя лично и от имени Турции с решением признать Государство Палестина". "У меня была возможность обсудить с моим уважаемым другом события в секторе Газа. Мы рассматриваем решение [Лондона о признании Палестины] как смелый шаг на пути к решению о создании двух государств. Учитывая приближающуюся зиму, доставка гуманитарной помощи, необходимой жителям сектора Газа, имеет первостепенное значение. Уверен, что мы предпримем шаги в этом направлении совместно с Соединенным Королевством", - заявил Эрдоган.

Он добавил, что "все несут ответственность за поддержание режима прекращения огня в секторе Газа и предотвращение его нарушений". Но чтобы это было возможно, по его словам, "необходимо, чтобы нынешнее правительство Израиля действовало сдержанно".

Говоря о Сирии, Эрдоган указал, что "прочная стабильность в Сирии возможна только через поддержку сирийского правительства". "Мы также подчеркиваем необходимость пресекать попытки внутренних и внешних сил дестабилизировать обстановку в стране", - заявил Эрдоган.