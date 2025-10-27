Турция и Британия подписали контракт на поставку Typhoon на $10,7 млрд

Это первый контракт с 2017 года на закупку производимых в Великобритании истребителей и самый крупный в этой сфере за последние 20 лет

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 27 октября. /ТАСС/. Турция подписала соглашение с Соединенным Королевством о приобретении 20 истребителей Eurofighter Typhoon на 8 млрд фунтов ($10,7 млрд). Об этом говорится в сообщении, распространенном канцелярией премьер-министра Великобритании Кира Стармера, который находится с визитом в Анкаре.

Как отмечается, это первый контракт с 2017 года на закупку производимых в Великобритании истребителей и самый крупный в этой сфере за последние 20 лет. Сделка, уточнили на Даунинг-стрит, должна поддержать 20 тыс. рабочих мест в королевстве. Поставка первых машин запланирована на 2030 год.

В июле газета Financial Times со ссылкой на представителя профсоюза Unite писала, что производство истребителей Eurofighter Typhoon на территории Великобритании остановлено из-за отсутствия заказов.

Eurofighter Typhoon производится общеевропейским консорциумом Eurofighter, в который входят компании BAE, Airbus и Leonardo. Каждая из них изготавливает различные части для самолета, при этом в каждой стране-участнице существует собственная линия окончательной сборки - если страна заказывает самолеты или сама заключила экспортную сделку, она и производит их сборку. Предприятие в Англии продолжало производить фюзеляжи для исполнения заказов, сделанных другими странами, однако конечная сборка велась за пределами Великобритании.

Выступая на пресс-конференции в Анкаре вместе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, британский премьер объявил о заключении "улучшенного стратегического партнерства", в центре которого будет лежать соглашение по истребителям. "Это усилит безопасность стран НАТО, углубит наше двустороннее сотрудничество в области обороны и подстегнет экономический рост как здесь, так и в Великобритании", - сказал Стармер.