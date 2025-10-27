Венгрия намерена бороться против плана Брюсселя по отказу от энергоносителей РФ

Такой отказ не окажет на политику России никакого влияния, отметил глава МИД республики Петер Сийярто

БУДАПЕШТ, 27 октября. /ТАСС/. Правительство Венгрии выступает против плана Еврокомиссии по отказу от российских нефти и газа к началу 2028 года, а также санкций Евросоюза против РФ в энергетической области. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, отвечая на вопросы депутатов в парламенте страны.

Он отметил, что санкции не достигли своей цели и не привели к прекращению конфликта на Украине, но лидеры ЕС, несмотря на неудачи, не намерены отказываться от своей политики. "Они хотят подорвать не только экономику, но и безопасность европейского энергоснабжения", - предупредил глава МИД, выступление которого транслировалось на сайте законодательного органа.

Сийярто заверил депутатов, что правительство не согласится с подходом, который предлагает Брюссель. "Мы будем бороться до конца и использовать все существующие политические и юридические инструменты, чтобы обеспечить безопасность энергоснабжения Венгрии", - подчеркнул министр.

Он подтвердил, что Венгрия, а также соседняя Словакия не смогут существовать без российских нефти и газа, которые обеспечивают надежное энергоснабжение стран Центральной Европы. Глава МИД также отметил, что отказ от энергоресурсов из РФ не окажет на ее политику никакого влияния.

Ранее он заявлял, что Венгрия оспорит в Европейском суде решение Совета ЕС, утвердившего предложение Еврокомиссии о запрете на поставки российского газа. Будапешт считает это решение неправомерными, поскольку оно было принято не единогласно, а квалифицированным большинством голосов. Совет ЕС утвердил 20 октября поэтапный запрет на любые закупки российского газа с 1 января 2028 года. Решение распространяется как на трубопроводный, так и на сжиженный природный газ.

План Еврокомиссии предусматривает также запрет с 2028 года на поставки российской нефти. Ранее правительство Венгрии выражало намерения добиться для себя исключений из этих правил, однако пока никаких предложений на этот счет от руководства ЕС не поступало.