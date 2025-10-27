В Камеруне начались акции протеста против переизбрания Бийя на пост президента

В Дуале полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих

Редакция сайта ТАСС

ПРЕТОРИЯ, 27 октября. /ТАСС/. Акции протеста оппозиции, сопровождающиеся беспорядками, начались в некоторых городах Камеруна спустя несколько часов после объявления Конституционным советом (КС) победителем состоявшихся 12 октября президентских выборов действующего главу государства Поля Бийя. Об этом сообщила радиостанция RFI, отмечая, что участники протестов отказываются признавать обнародованные КС итоги голосования.

Как отмечает радиостанция, в городе Дуала полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих. Силовики окружили городской район Нью-Белл, который стал эпицентром противостояния сотрудников служб правопорядка с оппозиционно настроенной молодежью. Район полностью оцеплен, полицией установлены блок-посты, введены ограничения на въезд и выезд из Нью-Белл. 26 октября во время антиправительственной демонстрации в Дуале были убиты четыре человека.

Напряженная ситуация складывается и в городе Гаруа на севере страны, который считается бастионом оппозиции. Радиостанция передает, что молодежь собирается в нескольких районах города под пристальным наблюдением силовиков. Медиагруппа BBC передает о звуках стрельбы в городе.

В середине дня КС подвел окончательные итоги выборов, согласно которым 92-летний Бийя набрал 53,66% голосов избирателей и был избран на восьмой по счету срок на посту главы государства. Его главный оппонент, представитель объединенной оппозиции Бакари Исса Чирома получил 35,2%.

Ранее Чирома заявил, что победил с результатом около 60% и не намерен признавать любые другие решения. Он пригрозил массовыми демонстрациями протеста, если КС не объявит его победителем на выборах. По данным BBC, Чирома сейчас находится в Гаруа.