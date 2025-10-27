Депутат Рады Горбенко: военная помощь Украине сократилась на 45% в 2025 году

По словам парламентария, поставки вооружений Киеву от западных стран идут "с задержкой или в меньших объемах"

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Депутат Верховной рады от правящей партии "Слуга народа" Руслан Горбенко пожаловался, что поставки вооружений от западных партнеров Киеву в этом году упали на 45%.

"Но в этом году, к сожалению, на 45% военная помощь нашим ребятам как раз снизилась", - сказал он в эфире YouTube-канала "Новости Live".

По словам парламентария, поставки вооружений Украине от западных стран идут "с задержкой или в меньших объемах".

После начала Россией специальной военной операции западные союзники Киева многократно нарастили поставки вооружений на Украину и выделяют все новые пакеты помощи. При этом в Киеве постоянно настаивают на увеличении поставок военной помощи. В Москве неоднократно подчеркивали, что отправка Западом вооружений Киеву и содействие в обучении украинских военных лишь затягивают конфликт и не меняют ситуацию на поле боя.