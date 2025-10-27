Гуцул заявила, что ее пытаются унизить во время судебных заседаний

Глава Гагаузской автономии рассказала, что ее и бывший партийный функционер Светлана Попан сидят в тесной одиночной кабине

Глава Гагаузии Евгения Гуцул © Вадим Денисов/ ТАСС

КИШИНЕВ, 27 октября. /ТАСС/. Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул заявила о попытках унизить ее с помощью тесной одиночной кабины, в которой она и проходящая по этому делу бывший партийный функционер Светлана Попан вынуждены находиться в ходе судебных заседаний.

"Нам отказали в праве присутствовать на процессе лично и поместили в крошечное помещение, где невозможно было даже нормально дышать. Очевидно, что такие условия были выбраны намеренно - чтобы нас унизить и продемонстрировать пренебрежение к нашему достоинству. Это абсолютно недопустимо в правовом государстве", - заявила Гуцул в своем телеграм-канале после заседания суда, в котором она и Попан вынуждены принимать участие по видеосвязи из следственного изолятора.

В августе суд первой инстанции приговорил Гуцул к семи годам тюрьмы за нарушения при финансировании оппозиционной партии "Шор". Суд также лишил политика права быть членом политических партий в течение пяти лет и взыскал с нее $2,4 млн, которые, как считает следствие, пошли на финансирование партии. Гуцул категорически отвергла все обвинения и заявила, что за судебным процессом стоит контролирующая парламент и правительство Молдавии Партия действия и солидарности. Ее адвокаты оспорили приговор и требуют освобождения политика до завершения судебных споров.

Отношения Гуцул с руководством Молдавии обострились в 2023 году после ее победы на выборах в Гагаузии и заявлений о намерении укреплять дружественные отношения региона с Россией, а также критики политики конфронтации с Москвой, которую проводит Кишинев. Власти республики попытались объявить выборы незаконными. Солидарность с Гуцул выразил парламент Гагаузии, в регионе прошло несколько массовых акций в поддержку руководителя. При этом президент Молдавии Майя Санду отказалась подписывать указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.