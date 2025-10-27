Генинспектор ВС ФРГ признал наличие в Германии уязвимостей при защите от БПЛА

Карстен Бройер заявил, что все защитить невозможно

БЕРЛИН, 27 октября. /ТАСС/. Генеральный инспектор Бундесвера (ВС ФРГ) Карстен Бройер на фоне недавних инцидентов с БПЛА признал наличие уязвимостей при защите от беспилотников.

"Защитить все невозможно. Очевидно, что противник берет инициативу в свои руки, и, будучи открытыми обществами, мы имеем множество уязвимых мест как в Германии, так и в Дании", - сказал Бройер в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Бройер дал интервью вместе с начальником штаба обороны Дании Микаэлем Хильдгором. "Каждый должен научиться обращаться с беспилотниками", - утверждал он. "Это очень сложно, и разработки ведутся стремительными темпами. Интеграция этого в нашу систему противовоздушной обороны требует времени", - констатировал Хильдгор.

В то же время он не стал спекулировать о происхождении дронов. "Полиция и спецслужбы ведут расследования. Но мы анализируем ситуацию и сотрудничаем, чтобы в будущем оказаться в нужном месте в нужное время", - резюмировал начальник штаба обороны Дании.

Пролеты беспилотников нарушали работу гражданских объектов Германии несколько раз за последние месяцы. Как сообщил глава МВД Александер Добриндт, в ночь на 26 сентября в небе над землей Шлезвиг-Гольштейн "были замечены рои дронов". 3 октября аэропорт Мюнхена приостанавливал работу из-за появления нескольких БПЛА. Как сообщала газета Bild, в тот же день система обнаружения федеральной полиции зафиксировала нарушение воздушного пространства в западной части аэропорта Франкфурта-на-Майне.

В конце сентября в Дании сообщалось о неопознанных дронах у военных объектов, в том числе у авиабазы Каруп, авиабазы Скридструп и казарм в Хольстебро, над несколькими гражданскими аэропортами. В связи с проведением саммита ЕС воздушное пространство королевства было закрыто для гражданских беспилотников с 29 сентября по 3 октября, а США, Великобритания, Финляндия и Польша направили Дании средства борьбы с БПЛА, Германия - около 40 военнослужащих для мониторинга, обнаружения и защиты Копенгагена от дронов, Франция - военный вертолет Fennec и группу из 35 специалистов.