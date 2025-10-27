На Украине увеличат количество вышек мобильной связи с аварийным питанием

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров сообщил, что в стране увеличат количество вышек мобильной связи с аварийным питанием во время отключения света.

"Поддержано решение об увеличении количества базовых станций с аварийным питанием и перераспределении резервных источников энергии с фокусом на прифронтовые территории", - написал он в своем Telegram-канале.

Массовые многочасовые отключения света начались в нескольких регионах Украины, а также в Киеве 10 октября. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. Министр энергетики страны Светлана Гринчук охарактеризовала ситуацию как очень сложную. В последующие дни регулярно поступали сообщения о повреждении энергетической инфраструктуры, вводились аварийные и плановые графики отключений.