Член Конгресса США осудила ЕС за стремление "уничтожить поколения РФ и Украины"

Анна Паулина Луна назвала это социопатией

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 27 октября. /ТАСС/. Член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна осудила европейских лидеров, которые выступают против мирных переговоров между Россией и Украиной, заявив, что они отстаивают уничтожение "целых поколений российских и украинских семей".

"Я слежу за тем, как политические деятели ЕС осуждают мирные переговоры между Россией и Украиной, пока никто из них не сражается на фронтах. Им удобно посылать молодежь обеих стран на смерть, когда это отвечает их собственным интересам. Они отстаивают уничтожение целых поколений российских и украинских семей. Это социопатия", - написала законодатель в X.

В другом комментарии в X, ставшем ответом на запись председателя комиссии Рийгикогу (парламента) Эстонии по иностранным делам Марко Михкельсона, Луна подчеркнула, что "у американцев нет ни малейшей заинтересованности в том, чтобы умирать на войне за рубежом или в результате обмена ядерными ударами". Она назвала эстонского законодателя некомпетентным, отметив, что в политике не должно быть места тем, кто, как Михкельсон, "требует от других истекать кровью", пока сам "прячется в безопасности за трибуной".

25 октября Луна встретилась в Майами (штат Флорида) со спецпредставителем президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым. По итогам встречи Луна подчеркнула, что у России и США нет причин быть врагами. Она также приветствовала возможность диалога между американскими и российскими законодателями. При этом Луна не исключила своего визита в Россию в составе делегации членов Конгресса. По ее оценке, "на горизонте определенно есть такая возможность".