Орбан: ЕС совершает огромную ошибку, отказываясь от переговоров с Россией

Премьер-министр Венгрии считает, что поскольку США возобновили контакты с РФ, именно им предстоит решать вопрос о будущем Украины

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан © John Thys, Pool Photo via AP

БУДАПЕШТ, 27 октября. /ТАСС/. Евросоюз совершает огромную ошибку, отказываясь начать переговоры с Россией об урегулировании конфликта на Украине и будущей системе европейской безопасности. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью телеканалу М1.

Он выразил мнение, что украинский кризис может быть урегулирован только при участии других стран. "Этого можно достичь только с привлечением внешних сил. Кто-то должен договориться с русскими о мире. Это могут быть Соединенные Штаты, а может быть и Европа. Но Европа не желает вести переговоры с Россией, что является катастрофической ошибкой", - сказал глава правительства.

Орбан считает, что поскольку Соединенные Штаты возобновили контакты с Россией, именно им предстоит "решать вопрос о будущем Украины и ее экономических ресурсах", а Европа останется в стороне и не сможет вести диалог "даже о собственном будущем".

"Поэтому мы хотим, чтобы европейские лидеры вступили в прямой контакт с русскими, чтобы начать переговоры, и было бы заключено соглашение между Россией и Европой о европейской системе безопасности", - пояснил премьер.

Он также считает, что после окончания конфликта Украина должна сохранить свою самостоятельность и суверенитет, но это не значит, что ее следует принимать в Евросоюз. "Давайте заключим с Украиной соглашения, которые будут полезны для нее, но не подвергнут опасности нас. Следовательно, никакого членства в ЕС", - подчеркнул Орбан.

Кроме того, он указал на право каждой европейской страны самостоятельно определять пути и источники поставок энергоносителей, подтвердив тем самым, что Венгрия выступает против плана ЕС по отказу от российских нефти и газа. В противном случае экономика европейских стран, в том числе Венгрии, "будет разрушена, а их домохозяйства разорены", предупредил глава правительства.