Мерц занял предпоследнее место в рейтинге самых популярных политиков Германии

БЕРЛИН, 27 октября. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц (ХДС) на фоне неоднозначных заявлений о миграции опустился на предпоследнее место в рейтинге 20 самых популярных политиков ФРГ. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологическим институтом INSA по заказу газеты Bild.

По его данным, Мерц переместился с 13-й на 19-ю строчку в списке самых популярных политиков Германии, его рейтинг составляет лишь 35,2%. Лидирует по-прежнему министр обороны ФРГ Борис Писториус (СДПГ) с 51,2% голосов. Второе место занимает премьер-министр Баварии, лидер ХСС Маркус Зёдер (42,1%).

На третьей строчке с 40,8% голосов - премьер-министр Северного Рейна - Вестфалии Хендрик Вюст (ХДС). Cопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алис Вайдель поднялась на 9-е место (37,7%).

В рейтинге популярности политических сил ФРГ по-прежнему лидирует "Альтернатива для Германии" с 26% голосов (минус 1 п. п.). Далее следует консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) с 24,5% (без изменений). Социал-демократов поддерживают 15% опрошенных (плюс 1 п. п.), "Зеленых" - 11% (без изменений), Левую партию - 11,5% (плюс 0,5 п. п.). Остальные партии набирают менее 5% голосов.

Опрос проводился с 24 по 27 октября. В нем приняли участие 2 004 человека.

14 октября канцлер ФРГ заявил, что власти Германии исправляют предыдущие ошибки в миграционной политике и "далеко продвинулись в [решении проблемы] миграции". Однако, по его словам, "в городах ФРГ эта проблема все еще существует". 20 октября канцлер отказался ответить на вопрос, что именно он имел в виду, но рекомендовал задающим его обратиться к своим дочерям, чтобы получить, как утверждал он, "довольно четкий и ясный ответ". Высказывания Мерца вызвали осуждение и критику как со стороны политиков, так и общественности. Многие посчитали его слова "расистскими и дискриминационными", а в ряде немецких городов прошли акции протеста.