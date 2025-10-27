Хорватия и Украина расширяют сотрудничество в оборонной промышленности

Письмо о намерениях не имеет обязательной юридической силы, а возможные финансовые обязательства сторон закрепят отдельными соглашениями после согласования на уровне правительств, сообщило хорватское военное ведомство

БЕЛГРАД, 27 октября. /ТАСС/. Хорватия и Украина договорились совместно производить оборонную продукцию на территории двух государств. Соответствующее письмо о намерениях подписали в Киеве министр обороны Хорватии Иван Анушич и министр обороны Украины Денис Шмыгаль, сообщило хорватское военное ведомство.

После подписания документа Анушич указал на то, что хорватско-украинское сотрудничество в оборонной сфере выходит на новый уровень. "Сегодня мы подписали письмо о намерениях, которое усилит нашу кооперацию. Речь идет о совместных проектах хорватской и украинской оборонных промышленностей, а также о поддержке украинской оборонной отрасли", - отметил министр.

Как уточнили в ведомстве, письмо о намерениях предусматривает совместное производство оборонных материалов на предприятиях в Хорватии и на Украине. Документ был подписан во исполнение соглашения о долгосрочном сотрудничестве и поддержке, заключенного премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем и Владимиром Зеленским в октябре 2024 года.

Отмечается, что письмо о намерениях не имеет обязательной юридической силы, а возможные финансовые или иные обязательства сторон будут закреплены отдельными соглашениями после согласования на уровне правительств.