Гунба положительно оценил перспективы взаимоотношений Абхазии и России

Взаимоотношения между двумя государствами наполняются новыми возможностями взаимодействия, отметил абхазский президент

СУХУМ, 27 октября. /ТАСС/. Президент Абхазии Бадра Гунба принял делегацию Госдумы во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым ("Новые люди"). Гунба сказал, что взаимоотношения между Абхазией и Россией наполняются новыми возможностями взаимодействия, сообщает пресс-служба президента по итогам встречи.

Делегация во главе с Даванковым прибыла в Абхазию по приглашению руководства партии "Народный фронт Абхазии" и 28 октября примет участие в качестве почетных гостей в работе съезда этой партии.

"Приветствуя делегацию Госдумы, президент поблагодарил российских парламентариев за последовательную поддержку республики и отметил, что Государственная дума всегда поддерживала Абхазию", - говорится в сообщении. "Взаимоотношения между нашими государствами сегодня приобретают и наполняются новыми возможностями взаимодействия, направленными на улучшение качества жизни граждан нашей страны. Это самая главная наша общая цель", - приводятся слова Гунбы.

Даванков подчеркнул важность налаживания межпарламентского взаимодействия. Он передал президенту приветствие от председателя Госдумы Вячеслава Володина и руководителя фракции "Новые люди" Алексея Нечаева. "Для меня Абхазия - это очень близкая республика, я здесь часто бываю. Лидер нашей партии поставил задачу обязательно налаживать межпарламентские отношения, тем для разговоров у нас всегда много, это и развитие малого и среднего предпринимательства. Дружить партиями хорошо, обмениваться опытом, поскольку это взаимообогащает новыми идеями, новыми предложениями", - сказал Даванков.