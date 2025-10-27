Бомбардировщики ВС США B-1 Lancer вновь пролетели у побережья Венесуэлы

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 27 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы США осуществили очередной пролет стратегических бомбардировщиков B-1 Lancer ("Лансер") у побережья Венесуэлы. Об этом сообщил журнал Air and Space Forces Magazine со ссылкой на Военное министерство США.

По его информации, несколько бомбардировщиков со включенными транспондерами совершили пролет, целью которого являлась "демонстрация силы Каракасу и наркокартелям". Издание подчеркивает, что это уже третий подобный пролет американской стратегической авиации у побережья Венесуэлы с 15 октября.

В пресс-службе Пентагона пока не ответили на просьбу ТАСС подтвердить данные о пролете американских бомбардировщиков. 23 октября президент США Дональд Трамп отрицал пролет B-1 вблизи воздушного пространства Венесуэлы.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро неоднократно заявлял, что страна подвергается самой серьезной за последние 100 лет угрозе вторжения со стороны США. Вашингтон обвиняет венесуэльские власти в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. ВМС США разместили в Карибском море восемь кораблей, одну атомную подводную лодку, 10 000 военнослужащих и уничтожили в международных водах по меньшей мере 9 скоростных лодок с находившимися в них людьми, которые голословно обвинялись в контрабанде наркотиков из Венесуэлы.

По данным газеты The New York Times, Трамп отдал распоряжение своей администрации прекратить все попытки достичь дипломатического урегулирования эскалации напряженности с Венесуэлой. Американские СМИ передавали, что США в ближайшие несколько недель могут начать наносить удары по объектам наркокартелей на территории Венесуэлы.