В Минске пройдет конференция по безопасности

Редакция сайта ТАСС

МИНСК, 28 октября. /ТАСС/. III Минская международная конференция по евразийской безопасности открывается во вторник в белорусской столице. В двухдневном мероприятии, как ожидается, примут участие главы внешнеполитических ведомств России, Венгрии и КНДР, а также руководители ОДКБ и ШОС.

По данным МИД Белоруссии, в работе форума будут участвовать делегации более 40 государств и 7 международных структур. В их числе министры иностранных дел, руководители интеграционных объединений, представители парламентов, исследовательских институтов и аналитических центров из стран Европы, Азии и Ближнего Востока.

Среди приглашенных на конференцию - главы внешнеполитических ведомств РФ Сергей Лавров, Венгрии Петер Сийярто, КНДР Цой Сон Хи и Мьянмы Тан Све, заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов, специальный представитель Китая по делам Евразии Сунь Линьцзян, генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Имангали Тасмагамбетов, генсек Шанхайской организации сотрудничества Нурлан Ермекбаев, генсек Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии Кайрат Сарыбай, государственный секретарь Союзного государства Сергей Глазьев и другие.

Кроме того, активное участие примет экспертное сообщество - более 200 аналитиков, военных специалистов, исследователей из ведущих академических центров Белоруссии, России, Австрии, Азербайджана, Армении, Вьетнама, Великобритании, Казахстана, Китая, Индии, Италии, Испании, Сербии, США, Швейцарии, Швеции, Финляндии, Узбекистана и ряда других.

Во вторник состоится пленарная сессия конференции под названием "Глобальный мировой (бес)порядок и головоломка евразийской безопасности". "Данная сессия высокого уровня призвана дать концептуальный обзор современной международной обстановки, которая характеризуется, с одной стороны, поляризацией, турбулентностью и недоверием, а с другой - формированием нового типа взаимодействия на евразийском пространстве, основанного на принципах справедливости, равенства, неделимости безопасности и многообразия путей развития государств. Она также направлена на создание рамок для дальнейшего обсуждения широкого круга вопросов, связанных с формированием архитектуры безопасности в Евразии", - отметили в белорусском МИД.

Там также подчеркнули, что Минская международная конференция по безопасности демонстрирует устойчивую динамику развития. Так, с каждым годом расширяется состав участников, усиливается роль экспертного измерения, возрастает интерес международных организаций и исследовательских структур. "Форум становится авторитетной площадкой для прямого и профессионального обмена мнениями между Востоком и Западом, способствующей укреплению доверия, безопасности и стабильности в Евразии и за ее пределами", - указали в ведомстве.