Сакс назвал сенатора Грэма "обыкновенным гангстером" на службе США

Он состоит на службе у "преступной группировки, именуемой американским правительством", заявил директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета

НЬЮ-ЙОРК, 28 октября. /ТАСС/. Директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета Джеффри Сакс считает, что сенатор Конгресса США Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина, внесен в российский перечень террористов и экстремистов) представляет собой обыкновенного гангстера, который состоит на службе у преступной группировки, именуемой американским правительством.

"Линдси Грэм является одним из тех, кто говорит, что необходимо бороться за Украину, потому что у них есть полезные ископаемые на $10 трлн, - сказал Сакс в эфире YouTube-канала Judging Freedom. - Он просто обыкновенный гангстер, который работает на организованную преступную группировку под названием правительство Соединенных Штатов".

Сакс добавил, что агрессивная политика американских властей ведет к тому, что США "втягиваются в одну войну за другой", и призвал "кого-либо в Конгрессе, судах США или в СМИ" выступить против "невероятно грубой и незаконной мобилизации американских военных в попытке завладеть венесуэльской нефтью".