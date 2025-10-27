Молдавия изучит вопрос закрытия Русского дома после формирования кабмина

Председатель парламента и правящей Партии действия и солидарности Игорь Гросу сообщил, что "процедура начата"

КИШИНЕВ, 28 октября. /ТАСС/. Председатель парламента Молдавии и правящей Партии действия и солидарности Игорь Гросу заявил, что власти страны вернутся к вопросу закрытия Русского дома в Кишиневе после формирования нового правительства.

"Процедура начата. Все были заняты избирательной кампанией, в августе никто не работал. Но, насколько я знаю, процедура начата, и вот мы создадим [парламентские] комиссии, создадим рабочие органы в парламенте и обязательно вернемся и к этому вопросу. И [сформируем] правительство, так как там [есть] роль правительства в этом", - ответил Гросу в интервью телеканалу TV-8 на вопрос о сроках завершения объявленной ранее процедуры закрытия культурного центра.

В феврале МИД Молдавии заявил о выходе из соглашения с РФ о функционировании культурных центров, возложив на Москву ответственность за падение нескольких БПЛА на территории республики. Эта новость спровоцировала акции протеста российских соотечественников в Кишиневе. Посол РФ в Молдавии Олег Озеров назвал обвинения безосновательными, заявив, что Москва не заинтересована в обострении отношений.

Взаимопонимание между двумя странами стало ухудшаться после прихода к власти в Молдавии проевропейских сил в 2021 году. В 2023 году из страны были высланы десятки дипломатов, а в Российском культурном центре остался всего один командированный сотрудник.