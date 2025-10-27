Гросу: правящая партия Молдавии продолжит денонсацию соглашений с СНГ

В правительстве страны отметили, что намерены денонсировать свыше 119 из 282 соглашений

КИШИНЕВ, 28 октября. /ТАСС/. Учрежденная президентом Майей Санду правящая в Молдавии Партия действия и солидарности продолжит начатый ранее процесс денонсации ряда соглашений, заключенных в рамках СНГ. Об этом заявил лидер партии, спикер парламента Игорь Гросу.

"Мы сейчас вернемся к этому вопросу... И выйдем из тех соглашений, которые не соответствуют интересам Республики Молдова", - сказал Гросу в эфире провластного телеканала TV8.

При этом он признал, что процесс выхода из соглашений с СНГ очень сложен. "Есть определенные процедуры, которые должны пройти. Даже Межпарламентская ассамблея СНГ - вначале было обманчивое мнение, что приняли решение, вышли. Нет. Там нужно проинформировать, чтобы они обсудили, приняли решение и так далее", - уточнил Гросу.

Ранее спикер парламента заявил, что Молдавия будет постепенно выходить из СНГ. Кроме того, в правительстве Молдавии отметили, что намерены денонсировать свыше 119 из 282 соглашений, заключенных в рамках Содружества. При этом глава МИД Молдавии Михай Попшой заявил, что власти не будут денонсировать подписанные в рамках СНГ соглашения, которые приносят пользу ее гражданам, в том числе соглашения, касающиеся социальной защиты и здравоохранения.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала политику Кишинева двуличной, отметив, что власти Молдавии, заявив о стремлении покинуть СНГ, не торопятся отказываться от социально-экономических преимуществ участия в Содружестве.

Отношение Молдавии к СНГ стало меняться после победы на президентских выборах в 2020 году Санду, которые провозгласила курс на интеграцию с ЕС и отказалась участвовать в саммитах Содружества.