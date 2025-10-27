"Страна" рассказала о работе "антизеленской коалиции" на Украине

Объединение в лице активистов и оппозиции предпринимает шаги по ослаблению власти Владимира Зеленского, пишет издание

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. "Антизеленская коалиция" в лице активистов, оппозиции, в том числе экс-президента Петра Порошенко, предпринимают шаги по ослаблению власти Владимира Зеленского. Об этом пишет украинское издание "Страна".

Издание отмечает, что после скандала вокруг попытки лишить независимости Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специальную антикоррупционную прокуратуру (САП) украинские власти попытались дискредитировать антикоррупционную вертикаль при помощи Службы безопасности Украины (СБУ). СБУ в сентябре задержала и арестовала на Украине депутата Федора Христенко, доставленного из ОАЭ без официальной экстрадиции. Сообщалось также, что СБУ готовит массу уголовных дел против сотрудников НАБУ и САП. Однако украинские власти притормозили удар по антикоррупционным структурам из-за давления со стороны Европы, отмечает издание. Сторонники этих структур воспользовались вынужденной паузой для того, чтобы нанести Зеленскому свой удар.

"Страна" напомнила о расследовании НАБУ дела о коттеджном городке под Киевом, который, как сообщается, строила компания, связанная с бывшим вице-премьером Алексеем Чернышовым - человеком, приближенным к Зеленскому.

"Цель "антизеленской коалиции", в которую помимо грантовых активистов входят близкие к ним СМИ и политики, а также экс-президент Петр Порошенко и ряд других оппозиционеров, как мы уже писали, - ослабление власти Зеленского через лишение его контроля над большинством в Раде, а затем и контроля над Кабмином с последующим формированием так называемого "правительства национального единства", - пишет издание.

Отмечается, что изначально в украинских политических кругах царил большой скепсис относительно возможности реализации этого плана даже после летнего провала попытки подчинения антикоррупционных органов. Внутриполитические позиции Зеленского казались прочными. Однако продолжающийся накат на его команду НАБУ и САП с медиаподдержкой этого процесса при отсутствии видимой "ответки" со стороны офиса Зеленского, данные позиции постепенно ослабляет, что чревато началом "разброда и шатания" в президентском лагере.

Издание пишет, что Зеленский еще может нанести "контрудар" - например, путем вручения подозрения главе САП Александру Клименко.