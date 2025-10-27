CNN: США могут потерять годы в разработке ядерных вооружений из-за шатдауна

Правительство страны отправило в неоплачиваемый отпуск 1 400 служащих Национального управления ядерной безопасности

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 28 октября. /ТАСС/. Приостановка работы федерального правительства США (шатдаун), в результате которого Министерство энергетики США было вынуждено отправить в неоплачиваемый отпуск 1 400 служащих Национального управления ядерной безопасности, может помешать достижению целей по производству американского ядерного оружия. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

По их информации, оставшиеся сотрудники продолжают работать в условиях, когда администрация президента США Дональда Трампа требует от управления более сжатых сроков поставок модернизированного оружия Пентагону.

Как отмечают собеседники агентства, даже кратковременная остановка производства может отодвинуть сроки создания оружия на месяцы и даже на годы, поскольку безопасное прекращение работ с ядерными материалами является сложным процессом. По словам источников, действия администрации напрямую противоречат поставленным ею амбициозным целям в сфере национальной безопасности.

Частичная приостановка работы федерального правительства США началась в полночь на 1 октября (07:00 мск) в связи с отсутствием финансирования. Это произошло из-за того, что представители правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партий в Конгрессе не смогли прийти к согласию относительно ряда статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения. Они по-прежнему не могут достичь договоренностей. Демократы и республиканцы обвиняют друг друга в провоцировании шатдауна и его затягивании в политических целях.

Согласно законодательству США, министерства и ведомства, отвечающие за обеспечение национальной безопасности и внешнеполитическую деятельность, продолжают работу в случае приостановки финансирования федерального правительства. Аналогичные требования предъявляются и к тем госслужащим, деятельность которых направлена на "защиту жизни и собственности". Те сотрудники госучреждений, которые вынуждены выходить на работу в подобных условиях, не получают жалование, однако оно обычно выплачивается им после того, как вопрос с поступлением средств решается.

С 1977 года финансирование работы федерального правительства прерывалось в связи с разногласиями между администрацией и Конгрессом более 20 раз. Самый продолжительный период составил 35 дней - с 22 декабря 2018 года по 25 января 2019 года (в первый президентский срок Трампа).